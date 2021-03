Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie „Nicolae Testemitanu” din Republica Moldova inițiaza vaccinarea studenților (autohtoni și straini) și a medicilor-rezidenți impotriva noului tip de coronavirus.

- China va relua procesarea de vize pentru straini din zeci de tari, dar numai daca acestia au fost vaccinati impotriva Covid-19 cu un vaccin fabricat in China, potrivit publicatiei The Guardian. China are acum cinci vaccinuri aprobate pentru uz general sau de urgenta, inclusiv trei care sunt distribuite…

- Primele 550.000 de doze de vaccin chinezesc Sinopharm impotriva COVID-19 au sosit marti in Ungaria, singura tara din Uniunea Europeana care a aprobat utilizarea acestui ser, a anuntat guvernul premierului Viktor Orban.

- Viitoarea generație de medici se confrunta cu ingrijorator de multe presiuni și probleme psihice, ca urmare a pandemiei de COVID-19. Mulți studenți la Medicina se simt tot mai copleșiți, dupa cum arata Libertatea , in condițiile in care pandemia de COVID-19 a inrautațit situația financiara a acelor…

- Studenții, cadrele didactice și consiliile facultaților de la UVT au decis pentru semestrul al doilea al anului universitar ca activitațile sa se reia in mare parte online. Excepție fac specializarile de arta, sport, muzica și teatru. La Universitatea de Medicina și Farmacie Timișoara se vor relua activitațile…

- CHIȘINAU, 29 ian – Sputnik. Cheltuielile pentru procurarea medicamentelor prescrise in tratamentul COVID-19, indiferent de statutul pacientului, sunt suportate integral de stat. © AP Photo / Oded BaliltyNoi simptome ale Covid-19 - studiu Astfel, persoanele care dețin prima de asigurare obligatorie,…

- Rectorul Universitații de Medicina și Farmacie Cluj (UMF Cluj), Anca Buzoianu, a anunțat ca studenții care refuza vaccinul nu vor intra in spitale, pentru a nu risca infectarea pacienților. „Nu este o regula, fiindca se gasesc soluții alternative, sa fie testați, eventual inainte, dar nu putem sa riscam…