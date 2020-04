Stiri pe aceeasi tema

- Biserica Ortodoxa anunța noi reguli pentru sarbatorile de Florii și de Paște. Pelerinajul de Florii nu se mai ține anul acesta, iar in noaptea de Inviere, credincioșii pot ieși in fața casei cu o candela sau lumanare, pentru a primi Lumina Sfanta.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Biserica Ortodoxa a anuntat noi reguli pentru sarbatoarea Floriilor si a Invierii Domnului, in contextul pandemiei de coronavirus. Romanii vor putea primi Lumina Sfanta, in noaptea de Inviere, dar in condiții cu totul diferite.

- Patriarhia Romana a anunțat cum se vor desfașura slujbele de Florii și de Paști. Din pacate, vom avea pentru prima oara o slujba de Inviere la care nu putea avea acces. Dar ceea ce atrage atenția la comunicatul Patriarhie este claritatea cu care explica, in cele 15 puncte, fiecare element de organizare,…

- Traditia aducerii Sfintei Lumini de la Ierusalim se va respecta și in 2020, in ciuda restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus. Anul acesta, insa, vor exista proceduri speciale, anunța Patriarhia Romana.

- Unul dintre viceprimarii din Targu Jiu, Adrian Tudor, cauta voluntari pentru a aduce lumina Invierii la cetațeni. Este o inițiativa care poarta denumirea „Lumina pentru toți” și care a fost lansata pe pagina de socializare a viceprimarului din Targu Jiu, Adrian Tudor. Acesta este decis sa constituie…

- Liga Studenților (LS IAȘI) atrage atenția opiniei publice asupra pericolului epidemiologic iminent de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, unde, la solicitarea conducerii, studenții ramași in camine au fost mutați in camere de mai multe persoane, deși unii se aflau in auto-izolare. In camerele…

- Un proiect deja traditional la Facultatea de Automatica si Calculatoare a Universitatii Politehnica Timisoara, Liga AC LABS, a ajuns la cea de-a XI-a editie. Deschiderea oficiala are loc luni, 24 februarie 2020, incepand cu ora 15:00, la Centrul de Conferinte al UPT. In cadrul proiectului, organizat…

- Cand pica Paștele ortodox și cel catolic in urmatorii ani: 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 • Cand cade Paștele in 2020. Pastele este o sarbatoare a carei data este variabila si in jurul careia sunt fixate alte sarbatori, precum Rusaliile. Regula dupa care se calculeaza ziua exacta a fost stabilita…