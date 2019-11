Studenții cu dizabilități de la Universitatea Politehnica Timișoara, sprijiniți de colegi: „Accesibilitatea e problema, nu dizabilitatea” Studenții din Universitatea Politehnica Timișoara vin in sprijinul colegilor cu dizabilitați, care se confrunta, zilnic, nu doar cu probleme de mobilitate, dar și cu probleme sociale, de integrare. Un grup de studenți din UPT a demarat proiectul „Educație pentru toți”, sub deviza „Accesibilitatea e problema, nu dizabilitatea”, care dorește sa se asigure ca și persoanele […] Articolul Studenții cu dizabilitați de la Universitatea Politehnica Timișoara, sprijiniți de colegi: „Accesibilitatea e problema, nu dizabilitatea” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

