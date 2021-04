Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale a precizat, la solicitarea AGERPRES, ca au fost inregistrate doua apeluri la numarul unic de urgenta 112 in cazul incidentului de la Spitalul "Victor Babes". Cele doua apeluri au fost efectuate de un cadru medical, potrivit sursei citate. "Ca urmare a solicitarii…

- Poliția Capitalei a anunțat, marți, ca s-a sesizat din oficiu in cazul tragediei de la Spitalul “Victor Babeș”. Trei femei cu varste intre 63 si 84 de ani sunt victimele defectarii instalatiei de oxigen a unitatii mobile ATI, cadavrele fiind transportate la INML. ”La data de 12.04.2021, politisti din…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), secretarul de stat Raed Arafat, a explicat, luni seara, la Guvern, care au fost cauzele tragediei produse la Spitalul “Victor Babeș”, din Capitala. Principalele declarații ale lui Raed Arafat: Vreau sa sublinez clar ca ce spun acum poate sa fie…

- Premierul Florin Cițu a declarat luni seara ca indidentul de la Spitalul “Victor Babeș” in urma caruia trei pacienți au murit dupa ce au ramas fara oxigen a fost un accident. Cițu a adaugat ca autoritațile nu poate garanta ca ceva similar nu se va mai intampla. Principalele declarații ale premierului: …

- Gabriela Firea, fost primar al Capitalei, susține ca tragedia de la Spitalul “Victor Babeș” este cauzata de incompetența și nepasare, TIR-ul cu paturile de ATI avand mai multe defecțiuni. “Doamne, ce se intampla cu țara noastra? Incompetenta ucide! Nepasarea ucide! Tacerea ucide! Trei pacienți morți…

- Personalul medical care incadreaza Unitatea de Terapie Intensiva Mobila a semnalat intrarea in avarie, concomitent, a tuturor ventilatoarelor regasite in container, insa reprezentantul firmei distribuitoare, sosit la fața locului a refuzat intrarea in unitate. Departamentul pentru Situații de Urgența…

- Spitalul de Boli Infecțioase “Victor Babeș” din Timișoara nu mai poate efectua investigații imagistice de tip computer tomograf pacienților cu COVID-19. Aparatul a cedat din cauza suprasolicitarii. Intervenția pentru inlocuirea piesei, care s-a defectat, poate dura chiar și o saptamana, timp in care…

- Platforma https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/ este disponibila si poate fi accesata la nivel national in vederea programarii pentru vaccinare anti-COVID, a anuntat, vineri, Serviciul de Telecomunicatii Speciale, relateaza Agerpres. Potrivit sursei citate, s-a incheiat procedura de transferare…