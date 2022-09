Strugurii pentru vin, scoși la tarabe Recolta de struguri bucura ochiul fermierilor, dar nu și buzunarul acestora. Poama este multa și de calitate, insa vinariile ofera un preț derizoriu, dar și la piața nu o poți vinde mai scump, spun agricultorii. Bucuroși de prețuri accesibile sint cumparatorii de rind, care vin la piața sa ia chiar și cite o lada doua de struguri buni. Mulți cumpara struguri pentru a face un vin, alții - pentru Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

