Stiri pe aceeasi tema

- Structurile teritoriale din cadrul M.A.I. angrenate in organizarea și desfașurarea Alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din 06 decembrie a.c. au luat toate masurile, potrivit competenței,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In vederea desfașurarii in bune condiții a procesului electoral de duminica, 6 decembrie 2020, pentru alegerile generale pentru Senat și Camera Deputatilor, au fost luate urmatoarele masuri de limitare și prevenire a raspandirii virusului SARS–CoV–2 la nivelul județului Mureș impuse de Hotararea Comitetului…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, un proiect de lege care se refera la obligatiile pe care le au institutiile, persoanele fizice si juridice in gospodarirea localitatilor urbane si rurale, mentionand si posibilitatea ca Politia locala sa dispuna ridicarea vehiculului parcat pe domeniul public, in…

- Deputatul Alexandru Teaca si senatorul Gheorghe Baciu, care au intrat in Parlamentul Romaniei pe lista Partidului Miscarea Populara (PMP), si-au depus candidaturile pentru alegerile din 6 decembrie. „Lista de Senat este deschisa de actualul senator Gheorghe Baciu, iar la Camera Deputatilor de Alexandru…

- Biroul electoral pentru romanii din strainatate a constatat ramanerea definitiva a candidaturilor depuse de partide si formatiuni politice, dar si de independenti pentru un loc in Parlamentul Romaniei din partea diasporei. Potrivit deciziei Biroului electoral nr. 43 pentru cetatenii romani cu domiciliul…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, marti, un proiect de lege care prevede ca valoarea indicatorului social de referinta creste anual, pana la atingerea valorii de 1.200 de lei. Au votat „pentru” 164 de deputati, 91 s-au exprimat „impotriva”, iar 5 s-au abtinut. „Valoarea indicatorului social de referinta…

- Structurile teritoriale din cadrul M.A.I. angrenate in organizarea si desfasurarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din 27 septembrie au luat toate masurile, potrivit competentei, pentru asigurarea unui climat de liniste si siguranta publica. Aceste masu ...

- "In ceea ce priveste organizarea alegerilor, au fost adoptate doua hotarari de Guvern: pentru organizarea alegerilor pentru Parlamentul Romaniei in data de 6 decembrie, respectiv hotararea privind alocarea sumelor necesare pentru asigurarea cheltuielilor in vederea organizarii alegerilor din 6 decembrie,…