Anul școlar 2021-2022 ar putea suferi modificari, conform declarațiilor ministrului Educației, Sorin Cimpeanu. Din septembrie 2022, structura anului școlar ar putea fi extinsa, din cauza cursurilor in format online, care au aceleași rezultate ca prezența fizica, in unitațile școlare, in condițiile pandemiei de coronavirus. Iata ce a declarat ministrul Educației, Sorin Cimpeanu despre posibila revenire la trei trimestre!