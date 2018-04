Stropuva Romania - cel mai mare importator si distribuitor de centrale termice tip lumanare In ultimii ani romanii pun mare accent pe sistemele de incalzire ce utilizeaza ca materie prima combustibilii solizi.



Stropuva Romania importa si distribuie in Romania cazane pe lemne si carbuni produse in Lituania. Stropuva se bucura de 5 ani de zile de recunoasterea clientilor romani si de multumirile acestora.



Compania mama din Lituania a fost fondata acum 20 de ani de catre inginerul Edmundas Shtrupaytis care a inventat primul cazan pe lemne cu ardere de tip lumanare, principiu prin care arderea in cazan se face secvential de sus in jos.



Acest principiu a condus…

Sursa articol: business24.ro

