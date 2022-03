Stromae a lansat albumul Multitude Astazi, artistul, scriitorul, interpretul, producatorul, designerul și regizorul Stromae, de origine belgiana, apreciat la nivel internațional, lanseaza cel de-al treilea album de studio, „Multitude”. Proiectul conține 12 piese, intre care “Sante” și “L’enfer”, deja lansate și noul single “Fils De Joie”. Materialul discografic a fost compus de Stromae și produs de label-ul sau Mosaert. „Multitude” vine dupa o perioada de pauza artistica forțata. Odata cu vacanța impusa, artistul a decis: sa duca o viața mai relaxata, mai structurata, mai aproape de familie, sa faca munca din nou interesanta,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

