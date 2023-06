Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Andronachi ramane in arest la domiciliu. Magistrații de la Judecatoria Buiucani au prelungit masura preventiva cu inca 30 de zile. Va amintim ca la 11 mai, dosarul impotriva fostului deputat PD, om de afaceri, Vladimir Andronachi, care a fost retinut in luna noiembrie 2022 la granita dintre…

- Magistrații au decis ca frații Tate sa ramana in arest la domiciliu inca o luna. Inca de la finalul anului trecut, milionarii britanici sunt cercetați pentru criminalitate organizata și trafic de persoane. Masura arestului preventiv a fost inlocuita de cea a arestului la domiciliu pe data de 1 aprilie…

- Ionel Arsene a fost condamnat in Romania la 6 ani și 8 luni de inchisoare pentru fapte de corupție, mai exact pentru trafic de influența. Cu puțin timp inainte ca justiția din Romania sa se pronunțe definitiv in cazul sau, fostul baron PSD ar fi fugit din țara in Italia. Dupa ce pe numele sau a fost…

- Fostul deputat PD, Vladimir Andronachi, a fost eliberat din Penitenciarul nr.13 și plasat in arest la domiciliu. Decizia a fost pronunțata ieri, 19 aprilie, de Judecatoria Chișinau, sediul Buiucani.

- In ciuda acuzațiilor grave care i se aduc, Dan Diaconescu cere sa fie liber. Intre timp, polițiștii trebuie sa ajunga la vila de lux a acestuia pentru a verifica daca respecta masura arestului la domiciuliu.Intrebat de jurnaliști cine vrea sa-i faca rau, Diaconescu a raspuns: „Asta vreau sa aflu. De…

- Andrei Valentin Serban Valentino este suspectat ca i ar fi injurat si amenintat pe politistii de la Actiuni Speciale. Magistratii vor analiza azi daca se impune mentinerea barbatului in stare de arest preventiv ori daca acesta poate fi pus in libertate. Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului…

- Fostul șef de la CFM, Iurie Topala a fost eliberat din arest la domiciliu. Magistrații de la Judecatoria Chișinau au decis inlocuirea masurii preventive de arest la domiciliu cu liberarea provizorie sub control judiciar.