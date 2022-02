Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane, doi barbati si o femeie, cetateni ucraineni refugiati, blocati in Muntii Maramuresului, sunt recuperati de salvatorii montani, a informat, joi seara, directorul Serviciului Public Judetean – Salvamont Maramures, Dan Benga, citat de Agerpres. „Actiune in derulare a SPJ Salvamont Maramures…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, anunta ca autoritatile locale pregatesc mai multe scenarii pentru eventualitatea in care ar fi necesar sa acorde adapost persoanelor refugiate din Ucraina. El si-a exprimat speranta ca conflictul dintre Rusia si Ucraina nu va escalada, iar tara noastra…

- Primarul Brasovului, Allen Coliban, a anuntat, azi, ca municipalitatea brasoveana are capacitatea si va asigura conditii pentru a primi potentiali refugiati din Ucraina in cazul in care situatia o va cere. Totodata, in semn de solidaritate cu poporul ucrainean, in aceasta seara literele de pe Tampa…

- Primii refugiați din Ucraina au inceput sa intre in Romania, dupa ce țara le-a fost atacata de ruși. Primarul de la Sighetu Marmației, Vasile Moldovan, a transmis ca la punctul de frontiera au inceput sa apara primii refugiați din Ucraina. Aceștia nu au in plan sa ramana in țara noastra, ci vor sa se…

