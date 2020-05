Stiri pe aceeasi tema

- Profesorul Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului de Boli Infectioase "Matei Bals" din Bucuresti, a declarat joi seara la Digi24 ca va exista cu siguranta un al doilea val al pandemiei de coronavirus si ca urmeaza cateva zile de foc.

- Profesorul Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului de Boli Infecțioase "Matei Balș" din București, a declarat joi la Digi24 ca va exista cu siguranța un val doi al epidemiei de coronavirus, ca momentan Romania se afla pe panta ascendenta„Noi, Romania, inca suntem pe panta ascendenta…

- Adrian Streinu-Cercel a lansat un nou avertisment vizavi de criza provocata de virusul SARS-CoV-2. Manager al Institutului „Matei Balș”, acesta a transmis ca este probabil ca, in urmatoarele doua saptamani, Romania sa se confrunte cu o creștere a infecțiilor acute și potențial severe.

- Dr. Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului „Matei Bals”, a intrat luni in direct la Antena 3 și s-a declarat deranjat de faptul ca postul de televiziune transmite ca a murit in Romania un bolnav de coronavirus fara context epidemiologic, adica fara istoric de calatorie si care nu a venit in…

- Prof. dr. Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului de Boli Infectioase „Matei Bals”, a vorbit, la Antena 3, despre evoluția pandemiei de coronavirus in Romania. Profesorul Streinu-Cercel a recomandat persoanelor tinere sa circule cat mai puțin și sa nu intre in contact in aceasta perioada cu…

- Dan Negru a postat pe Facebook un mesaj referitor la valul de stiri despre raspandirea noului coronavirus. Vedeta apare purtand pe fata o masca pe care e desenat un creier, despre care spune ca "se gaseste mai greu". Cat de simplu afli daca ai coronavirus. Cum arata si cum se face testul Covid-19…

- Barbatul din Maramureș, confirmat cu noul COVID-19, a venit cu mașina din Italia, in Romania, dupa ce a trecut prin camera de garda din Italia, deoarece s-a simțit rau, a declarat, vineri, la „Tuca Show”, directorul Institutului „Matei Balș”, Adrian Streinu-Cercel.Streinu-Cercel a spus ca…

- Directorul Institutului „Matei Balș”, Adrian Streinu-Cercel, a declarat, vineri, la „Tuca Show” ca femeia confirmata cu noul COVID-19 a plecat racita din Romania. „E in urma unei vizite scurte, dar...