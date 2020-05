Stiri pe aceeasi tema

- Compania Unifarm SA recunoaste ca a trimis in spitalele din Romania masti periculoase provenite din China. Reprezentatii companiei sustin ca vina apartine importatorului si ca au fost facute toate demersurile pentru retragerea acestor echipamente din spitale.

- Ambasada Chinei la București a postat pe Facebook un mesaj in care ia apararea exportatorului care a livrat maștile periculoase despre care a scris Libertatea, spunand ca acesta a furnizat produsele in conformitate cu cerințele contractului, iar aceste maști nu sunt maști chirurgicale. Emisarii diplomatici…

- Unifarm a recunoscut pentru Libertatea ca a cumparat 1,2 milioane de maști, fara licitație, și le-a distribuit in 113 spitale. Maștile tip FFP2 respective sunt produse de compania de pamperși Daddy Baby in China și au fost declarate drept periculoase, neconforme și interzise in Uniunea Europeana.…

- Compania Unifarm SA susține ca aceste maști au fost cumparate inainte de declararea alertei la nivel european și a cerut “imediat” retragerea lor din spitale. Ele nu au fost inlocuite, deocamdata, la toate unitațile sanitare. Maștile FPP2 (N95) de la firma de pamperși Daddy Baby, considerate periculoase…

- Participarea la Jocurile Olimpice 2020 Tokyo, programate in perioada 24 iulie-9 august, reprezinta un deziderat pentru sportivi, chiar daca CIO este prestat de tot mai multe țari sa amane competiția din cauza pandemiei de coronavirus. In timp ce Canada și Australia au anunțat ca le interzic sportivilor…

- Ghinioanele se țin lanț pentru Maria Buza! Aflata in turneu Canada, artistei i s-au anulat ultimele spectacole pe fondul restricționarii evenimentelor publice, ca urmare a raspandirii coronavirusului. Actrița spera ca acesta situație sa nu se repete in continuarea turneului, desi totul sta sub semnul…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros a declarat joi ca stocurile de alimente sunt suficiente, iar intr-o situație de criza se poate apela și la Rezervele Statului. Apelul la calm vine dupa ce romanii, speriați de virusul din China, au dat buzna in ultimele zile in magazine și au golit rafturile mai multor…