- Medicul Adrian Streinu-Cercel, directorul Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș”, incearca sa acrediteze ideea ca, pentru ca epidemia de Covid-19 sa poata fi conținuta, e nevoie ca oamenii sa stea acasa doua luni și jumatate. „Trebuie sa-i ținem sanatoși pe cei care debaraseaza gunoiul și alte…

- Prof. dr. Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului de Boli Infectioase „Matei Bals”, a vorbit, la Antena 3, despre evolutia pandemiei de coronavirus in Romania. Varful imbolnavirilor se va inregistra dupa Paste.

- Medicul Adrian Streinu Cercel, directorul Institutului de Boli Infecționase „Matei Balș” a declarat la Antena 3, ca unul dintre scenariile luate in calcul este acela ca in urmatorul an de zile 80% din populația de 19 milioane de locuitori a Romaniei ar trebui sa faca infecția cu coronavirus. Streinu-Cercel…

- Medicii de la Spitalul Colentina se intreaba de ce a fost adus sa moara la ei ”un pacient de 40 de ani, venit in plina epidemie din Milano și carantinat la Balș, in condițiile in care nu avem asigurate echipamente de protecție pentru COVID-19”. Bolnav de cancer, barbatul avea doua teste negative la…

- Adrian Streinu Cercel, directorul Institutului de Boli Infectioase Matei Bals, a dat sfaturi, la Antena 3, in ceea ce privește pandemia cu noul coronavirus. Streinu Cercel i-a sfatuit pe tineri sa nu iși mai viziteze bunicii timp de doua luni.Declarația a fost facuta in contextul in care mulți…

- Medicul Adrian Streinu-Cercel sustine ca alcoolul medicinal nu este eficient ca dezinfectant pentru protejarea de coronavirus, pentru ca „nu este biocid”. Totuși, spirtul apare, sub diverse denumiri, pe lista actualizata a biocidelor omologate din Registrul National publicat pe site-ul Ministerului…

- Spaima de coronavirus creste in Romania. Parintii sunt tot mai ingrijorati in legatura cu raspandirea alarmanta a infectiei cu COVID-19 si nu mai stiu cum ar trebui sa-si protejeze copiii. Prof. Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului de Boli Infectioase ”Matei Bals” a raspuns miercuri seara mai…

- Profesorul Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului de Boli Infectioase „Matei Bals”, unde a fost dus primul roman depistat cu coronavirus si secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Nelu Tataru fac noi declaratii de presa. „Persoana adusa din Gorj este doar purtator de virus, e sanatos, fara…