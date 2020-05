Streaming-ul, cartea castigatoare pe timp de pandemie. Ce surprize va aduce online-ul de acum Pandemia de coronavirus a schimbat total modul in care oamenii traiesc, lucreaza si se distreaza. Pentru ca distantarea sociala a anulat festivalurile si concertele, precum si orice alt tip de eveniment care presupune adunarea laolalta a unui numar mare de persoane, toate aceste manifestari s-au mutat online.



In timp ce numeroase domenii au fost grav afectate de epidemie, streamingul si consumul de internet au cunoscut o explozie fara precedent. Iar trendul se anunta in continuare ascendent.



De la mijlocul lunii martie, majoritatea companiilor au implementat telemunca, iar… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vești proaste pentru agricultorii din Romania. Lipsa ploilor afecteaza sever culturile de cereale, o spune chiar ministrul Agriculturii Adrian Oros. Aproximativ 2,9 milioane de hectare sunt afectate de seceta.

- Revolut, platforma financiara globala cu peste 1 milion de utilizatori in Romania, face publice date care arata modul in care comportamentul de consum al romanilor s-a schimbat in timpul pandemiei de COVID-19. Datele reflecta obiceiul de consum al utilizatorilor din Romania din perioada 14…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Pandemia de coronavirus a adus dupa sine si o pandemie a stirilor false. In spatele multora dintre ele s-ar afla site-uri apropiate Rusiei. Milioane de postari false referitoare la noul coronavirus circula, in aceste zile, pe platformele de social media din lume, conform…

- Editorial preluat din evz.ro Profitand de emoția publica uriașa, dl Klaus Iohannis prelungește, fara nici un fel de analiza sau plan de viitor, starea de urgența pe toata țara pentru inca 30 de zile! Recunosc ca am votat cu inima stransa și prima data decretul care impunea aceasta stare excepționala.…

- In 2009, istoricul și jurnalistul Alexandre Adler a elaborat la o lucrare care acum se constata ca a fost premonitorie. Cartea prezinta date dintr-un raport al CIA cu titlul „Cum va fi lumea in 2025”, in care era descrisa ipoteza unei pandemii, cu detalii care se regasesc acum in actuala criza de sanatate.…

- Fostul fotbalist roman Gica Craioveanu a declarat pentru cotidianul ''El Mundo Deportivo'' ca pandemia de coronavirus il tine in casa la Madrid, insa ramane optimist in ciuda situatiei neplacute.''Sunt la Madrid si situatia este cat se poate de neplacuta, dar sunt o persoana optimista, iar…

- Oameni din peste 180 de tari si teritorii, inclusiv din Romania, vor stinge simbolic lumina sambata, de la 20.30, timp de o ora. Earth Hour - Ora Pamantului este cel mai mare eveniment dedicat mediului din toate timpurile.

- Italia este cea mai afectata tara europeana de pandemia de coronavirus, insa italienii izolati in case au gasit o solutie pentru a trece mai usor prin masurile dure impuse: au iesit la balcoane pentru a dansa si canta. Imaginile au devenit virale.Pandemia de coronavirus a facut 250 de victime in ultimele…