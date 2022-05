„Străzi deschise – Bucureşti” se bucură de succes: Peste 15.000 de participanţi în primul weekend al proiectului Peste 15.000 de bucuresteni si turisti s-au bucurat de strazi eliberate de masini in weekendul 30 aprilie – 1 mai 2022 si au participat la zeci de activitati culturale si sportive din cadrul „Strazi deschise – Bucuresti, promenada urbana”. Evenimentul este organizat de Primaria Capitalei prin Directia Cultura, Invatamant, Turism si alaturi de ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului Bucuresti, creart – Centrul de Creatie, Arta si Traditie a Municipiului Bucuresti, PROEDUS – Centrul de Proiecte Educationale si Sportive al Municipiului Bucuresti – in calitate de operatori zonali. Proiectul „Strazi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

