Strategia psihologică în 5 pași prin care Rusia exercită presiuni asupra Moldovei. Cum funcționează mașinăria de manipulare rusă Analiza a publicației EUvsDisinfo , un proiect al Uniunii Europene, preluata de Rador: Chiar daca armata Rusiei este absorbita total de invazia sa din Ucraina, mașinaria psihologica a Kremlinului mai exercita inca presiuni asupra Moldovei. In ultimele saptamani, s-a constatat o inmulțire a declarațiilor manipulatoare ale Moscovei, prin afirmații potrivit carora Ucraina va ataca Transnistria, Maia Sandu ar complota cu Kievul și, desigur, ‚forțele intunericului’ din SUA și din Occident imping Chișinaul in conflict. In toate astea se simte o noua tentativa a rușilor de a-și indrepta mașinaria psihologica… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intre Republica Moldova și Ucraina nu exista nicio ințelegere care ar viza declanșarea unei operațiuni militare in regiunea transnistreana. Despre acest lucru a declarat de vicepremierul pentru Reintegrarea Republicii Moldova, Oleg Serebrian. {{666284}}"Este dreptul suveran pe deplin indreptațit al…

- Viceministrul rus de Externe Mihail Galuzin a vorbit intr-un interviu exclusiv pentru TASS despre situația din Moldova. Oficialul rus acuza Chișinaul ca a „renunțat” la acordurile incheiate anetrior in formatul convenit anterior, totul sub „dictarea Occidentului". „situația din reglementarea transnistreana…

- Ministerul rus al Apararii a publicat joi dimineata un comunicat in care anunta ca are informatii conform carora ucrainenii ar pregati o provocare in regiunea transnistreana si ar pune la care o operatiune sub steag fals, in care ar invada Transnistria purtand uniforme ale armatei ruse. In replica,…

- Pe fondul ultimelor declarații facute de Chișinaul și de Kiev in legatura cu Transnistria, regiunea in care traiesc 200 de mii de cetațeni ai Federației Ruse a ajuns intr-o situație fara ieșire. Reamintim ca in Republica Moldova au fost adoptate amendamente la Codul Penal, care prevad pedeapsa pentru…

- Rusia inregistreaza o dorința maniacala a Ucrainei și a Occidentului de a submina poziția Moscovei in mecanismul "5+2" privind reglementarea transnistreana. Despre acest lucru a declarat miercuri ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, la ora guvernului din Duma de Stat. "Exista, desigur, o astfel…

- „Corectitudinea morala si istorica” este de partea Rusiei, a declarat sambata presedintele rus Vladimir Putin, in mesajul de Anul Nou, in plin razboi in Ucraina si in plina criza cu Occidentul, relateaza AFP si Reuters. Potrivit lui Putin, anul 2022 a fost bogat „in evenimente cu adevarat decisive si…

- Serghei Sidorenko, redactorul portalului ucrainean „Европейская правда” scrie ca Ucraina ar urma sa rezolve problema transnistreana, cu sau fara acordul și dorința autoritaților din Moldova. „Faptul ca societatea și autoritațile din Moldova nu sunt inca pregatite pentru acțiuni decisive nu este un motiv…

- „Nu va exista vid in problema transnistreana, mai ales avind in vedere realitațile de astazi și comportamentul Rusiei, alți diplomați vor continua sa lucreze in aceasta direcție”. Aceasta declarație a fost facuta de consilierul președintelui Ucrainei, Mihail Podoliak, la postul de televiziune Moldova…