Strategia Nationala Anticoruptie a fost aprobata! Catalin Predoiu: „Este un raspuns ferm pe care il da Guvernul Romaniei”

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a anuntat, vineri, ca Guvernul a aprobat Strategia Nationala Anticoruptie. „Este un raspuns ferm pe care Guvernul Romaniei il da in combaterea coruptiei, un mesaj politic si un angajament politic de a combate acest fenomen”, a transmis ministrul. „Guvernul…

- Guvernul a aprobat Strategia Anticorupție elaborata de Ministerul Justiției. „Guvernul Romaniei a adoptat in ședința de astazi, 17 decembrie 2021, la propunerea Ministerului Justiției, Strategia Naționala Anticorupție (SNA), marcand astfel indeplinirea unuia dintre obiectivele din domeniul Justiției…

- Catalin Predoiu a declarat luni ca Ministerul Justiției, va propune Guvernului sesizarea Parlamentului cu proiectul legii pentru desființarea SIIJ si modificarea legilor Justitiei pe parcursul sesiunii parlamentare care va incepe la 1 februarie 2022. Acest lucru a fost declarat la reuniunea cu reprezentantii…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a afirmat, dupa o discutie online cu reprezentantii Comisiei Europene in contextul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), ca a fost analizata situatia intarzierilor inregistrate in 2021 in realizarea obiectivelor MCV, in special desfiintarea SIIJ si adoptarea…

- Programul integral al audierilor celor 20 de miniștri din Guvernul Ciuca:Ora 10:00 – 10:45 – Lucian Romașcanu, ministrul CulturiiSenatorul Lucian Romascanu a primit aviz pozitiv, miercuri, din partea comisiilor de specialitate ale Parlamentului, pentru functia de ministru al Culturii.S-au inregistrat…