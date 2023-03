Stiri pe aceeasi tema

- Comandamentul militar suprem al Ucrainei este in unanimitate in favoarea apararii sectorului din estul Ucrainei, inclusiv a orasului asediat Bahmut, pentru a provoca pierderi maxime inamicului, a anuntat marti seara presedintele Volodimir Zelenski, care le-a spus compatriotilor ca „taria fortelor de…

- Vineri, 10 martie, mii de oameni s-au adunat in centrul Kievului pentru funeraliile tanarului comandant militar ucrainean decorat cu titlul de „Erou al Ucrainei”, cunoscut sub numele de „Da Vinci”, care a fost omorat saptamana aceasta in orașul Bahmut , relateaza CNN și UNIAN. MilitariI și civiliI…

- Mihailo Podoliak, un consilier de rang al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, o indeamna pe Maia Sandu sa ia masuri mai ferme impotriva forțelor proruse care incearca sa destabilizeze Republica Moldova, avertizand ca situația din enclava transnistreana reprezinta un pericol continuu pentru autoritațile…

- Joe Biden a susținut astazi, 21 februarie, de la 18:40, un discurs in Polonia pentru a marca implinirea unui an de la declanșarea razboiului impotriva Ucrainei de catre Vladimir Putin. Maia Sandu a fost numele surpriza din discursul sau.Discursul a venit dupa o discuție a liderului de la Casa Alba cu…

- Purtatorul de cuvant al Forțelor Aeriene ucrainene, Iurii Ihnat, a reluat afirmația generalului Valeri Zalujnii, potrivit careia doua rachete rusești lansate spre Ucraina au traversat vineri, 10 februarie, spațiul aerian al Romaniei, stat membru NATO, scrie The Kyiv Independent . Ministerul roman al…

- Regimul de la Moscova ameninta din nou Chisinaul cu „repetarea scenariului ucrainean", de data aceasta prin vocea vicepresedintelui Comitetului pentru Afaceri Internationale din Consiliul Federatiei, Andrei Klimov, scrie deschide.md. De asemenea, el s-a intrebat retoric daca Maia Sandu vrea sa faca…

- Fortele armate ucrainene din orasul Soledar, situat in estul tarii, isi mentin pozitiile si provoaca pierderi semnificative trupelor rusesti, a declarat presedintele Volodimir Zelenski in mesajul video transmis catre natiune joi seara. Zelenski a multumit celor doua unitati ucrainene din Soledar, despre…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat ca se intrevad sanse de reusita pe front. "Ne pregatim pentru diferite variante de actiuni ale statului terorist, vedem intentiile sale. Si vom raspunde", a sustinut el. Zelenski a avertizat ca in perioada sarbatorilor teroristii rusi ar putea deveni…