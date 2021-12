Stiri pe aceeasi tema

- OMV Petrom va investi 11 miliarde de euro pana in 2030 pentru reducerea emisiilor de carbon, acesta fiind cel mai mare plan de investitii private in sectorul energetic din Romania, potrivit Strategiei 2030 a companiei "Transformare pentru un viitor cu emisii reduse de carbon", publicata marti pe…

- Grupul energetic francez Engie si banca franceza Credit Agricole au anuntat joi achizitionarea companiei spaniole de energie regenerabila Eolia Renovables, transmite Reuters. Tranzactia scoate in evidenta interesul in crestere al investitorilor pentru active de energie regenerabila in sudul…

- Statele Unite și Romania vor coopera pentru realizarea unei centrale bazata pe mici reactoare nucleare modulare (SMR), iar planurile includ construirea a șase astfel de unitați in țara noastra, potrivit unui comunicat al Casei Albe. Romania vrea sa devina hub regional de producție și operare in domeniul…

- “Valul patru pandemic nu a descurajat calatoriile. Romanii calatoresc tot mai des cu ajutorul certificatului verde. Avand in vedere restrictiile tot mai severe si cifrele ingrijoratoare ale pandemiei din tara noastra, turistii romani care s-au vaccinat deja ori au trecut prin boala evadeaza spre tari…

- Este un furt pe fața, din buzunarul romanilor și al companiilor romanești – considera deputatul Bogdan Ivan Gruia, referindu-se la prețurile exorbitante la energie electrica și gaze. Bogdan Ivan Gruia a precizat, recent, pe pagina sa de socializare, ca „romanii au ajuns „bogații” Europei, platind la…

- Cea mai profitabila companie din sud-estul Europei este din Romania. Pe primele locuri in top se mai afla alte trei companii romanești. Dedeman, cea mai mare companie antreprenoriala din Romania dupa cifra de afaceri, se afla pe primul loc in topul profiturilor din regiunea Europei de Sud-Est,…

- O inovatie in domeniul tehnologiei va aparea si pe strazile din tara noastra. Un autobuz propulsat cu energie derivata din hidrogen a fost adus in Cluj-Napoca și va fi testat in transportul local de catre Compania de Transport Public (CTP), dupa parcurgerea procedurilor de punere in circulație. Autobuzul…

- ”OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, a efectuat prima livrare de GNL catre Damen Shipyards Mangalia, cel mai mare santier maritim din sud-estul Europei. Produsul a fost utilizat pentru alimentarea unei nave cu motoare care utilizeaza GNL”, anunta compania. Este prima…