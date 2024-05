Stiri pe aceeasi tema

- Actorul și omul de televiziune Florin Calinescu a comentat in termeni duri, luni seara, la Antena 3, faptul ca postul de profesor de fizica ocupat de președintele Klaus Iohannis in Sibiu a fost blocat pentru acesta timp de aproximativ 27 de ani.

- Catedra de profesor de Fizica a președintelui Klaus Iohannis de la Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” a devenit vacanta și poate fi ocupat de un titular, scrie Ora de Sibiu, potrivit G4Media.ro. The post POST DE PROFESOR Klaus Iohannis se pensioneaza din postul de profesor de la Colegiul ”Brukenthal”,…

- "Avand in vedere ca a lucrat 42 de ani de munca ar lua vreo 13 puncte pe zona de stabilitate. La liceu, la inspectorat , 4 mandate de primar si doua de presedinte, ar aduna puncte bune din zona de presedintie - acolo am luat in vedere 4 puncte pe an avand in vedere ca are salariul cel mai mare din Romania…

- Postul de profesor de fizica ocupat de presedintele Klaud Iohannis la Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” timp de 27 de ani a devenit vacant. Acesta si-ar fi depus cererea de pensionare pe motivul varstei, scrie observatornews.ro .

- Avionul privat de lux cu care președintele Klaus Iohannis a plecat spre Coreea de Sud a decolat duminica din Sibiu și este același cu care a calatorit in Emiratele Arabe și turneul din Africa.

- Klaus Iohannis ii pune la punct pe carcotași in chestiunea șefiei pentru NATO: 'Am avut discuții bune!'Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a vorbit despre modul in care decurg negocierile cu privire la șefia NATO, pentru care și-a anunțat intenția sa candideze.

- Nicolae Ciuca a spus ca nu are niciun fel de date despre vila RAPPS care se renoveaza cu 7 milioane de euro, și care, potrivit Recorder.ro este pregatita pentru Klaus Iohannis dupa incheierea mandatului. „Nu aș vrea sa speculez. Președintele poate sa faca o solicitare, sau poate sa nu faca o solicitare…

- Iohannis iși ține de 25 de ani catedra de fizica rezervata Klaus Iohannis iși ține de 25 de ani catedra de fizica rezervata la Colegiul Brukenthal din Sibiu. In anul 2000, președintele Klaus Iohannis devenea primar la Sibiu, parasind orele de fizica despre care ulterior aveam sa a ...