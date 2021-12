Strâmbă-i viaţa de câine Mircea Rednic a fost mazilit de la Dinamo*in locul sau a fost adus, ca sa aline suferintele penultimei clasate, Flavius Stoican *peluza „Catalin Hildan" a luat foc Contractul de activitate sportiva incheiat intre clubul Dinamo si Mircea Rednic si-a incetat efectele cu efect imediat, ieri, a anuntat clubul dinamovist. Noul antrenor al echipei va fi Flavius Stoican. Mircea Rednic a fost numit antrenor la Dinamo la 1 octombrie. Despartirea de Rednic survine dupa ce Dinamo a incheiat anul 2021 pe penultimul loc (15), cu 12 puncte din 21 de etape, la sapte puncte de ocupanta pozitiei a 14-a (FC… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

