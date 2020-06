Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul PSD prin care cetatenii straini sau firmele din strainatate vor putea cumpara mai greu terenuri agricole, in conditiile in care mii de hectare au mers catre companii controlate de grupuri din afara Romaniei, a fost adoptat de Parlament. USR si PNL sustin ca initiativa are probleme de constitutionalitate,…

- In calitate de prima camera sesizata, Camera Deputatilor a adoptat tacit in 25 martie propunerea legislativa privind Statutul de autonomie al Tinutului Secuiesc, doar pentru faptul ca s-a implinit termenul de adoptare tacita, iar Parlamentul nu s-a putut intruni din cauza senatorului liberal infectat…

- Academia Romana, din totdeauna aparatoare a drepturilor nationale si a unitatii teritoriului romanesc, luand la cunostinta de propunerea legislativa privind „Statutul de autonomie al Tinutului Secuiesc“, respinge acest demers care incalca flagrant Constitutia Romaniei. Anunțul trecerii prin aprobare…

- Cu cuțitul la os, Guvernul Romaniei s-a trezit cu o dilema: oamenii sa stea acasa, ca sa nu tușeasca unii peste alții, dar ce se intampla cu interacțiunea cu instituțiile publice? Noul coronavirus a dat Romaniei un imbold sa se digitalizeze in stare de urgența. Ce ii trebuie insa țarii ca sa și pastreze…

- Cum sa fii atat de cinic? Cum sa fii atat de arogant cu agricultorii romani? Declarația premierului Orban este complet jignitoare la adresa agricultorilor romani, la cei care incearca sa țina in mișcare acest sector vital pentru Romania! Sa vii sa ii cerți pe agricultori ca nu ofera locuri de munca…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.), asociațiile consumatorilor și ale transportatorilor trag un semnal de alarma: ii rugam pe Președintele Camerei Deputaților și pe Deputații din Parlamentul Romaniei sa respinga propunerea legislativa de modificare a…