- Cetatenii straini cu drept de sedere in Romania se vor putea programa direct in platforma de vaccinare anti-COVID, a anuntat marti presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind imunizarea, Valeriu Gheorghita.

- Medicul militar Valeriu Gheorghița a anunțat, marți, ca din data de 1 Aprilie, platforma vaccinare-covid.gov.ro va afița tipul de vaccin anti-COVID disponibil in fiecare centru de vaccinare. Totodata, va fi estimat și timpul de așteptare pentru persoanele aflate pe lista de așteptare. „Incepand cu data…

- Platforma de vaccinare se modifica in prima parte a lunii aprilie, urmand ca romanii programați sa știe data la care vor merge la vaccinare și tipul de ser care va fi utilizat. “Sunt cateva elemente esentiale care vor fi schimbate la platforma de programe si anume primul aspect care urmeaza sa fie disponibil…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul Comitetului Național de Vaccinare, este cel care a sesizat premierul cu privire la publicarea datelor tuturor centrelor de vaccinare de catre ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu. Florin Cițu a trimis Corpul de Control al Guvernului peste ministrul Sanatații, fapt care…

- Coordonatorul campaniein de vaccinare in Romania, Valeriu Gheroghița, a susținut ,marți, o conferința de presa in care a anunțat ca primele persoane care se pot inscrie in etapa III sunt cele care locuiesc in localitațile cu o rata de infectare de 4,5 la mia de locuitori. Este vorba despre noua localitați…

- In acesata dimineața s-a dat startul pentru programari in platforma și pentru cel de-al treilea vaccin impotriva Covid-19, AstraZeneca. Coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghita, a anuntat ca din 10 februarie se deschide posibilitatea de programare in platforma pentru…

- Persoanele din domeniile esențiale, care aveau programare inițiala in perioada 28 ianuarie – 11 februarie și au fost amanate la vaccinare, vor primi pe email sau SMS noua programare. „Incepand cu data de 1 februarie, la nivelul centrelor de vaccinare din Romania, va incepe administrarea vaccinului Moderna…

- Avocatul Poporului cere, printre altele, lamuriri despre cum vor putea medicii de familie sa-și inscrie pacienții la vaccinare pe platforma STS și cat de pregatiți vor fi aceștia sa reacționeze la eventualele efecte adverse ale serului și daca organizatorii vaccinarii au luat in calcul alocarea ambelor…