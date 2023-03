Străinii călătoresc în toată lumea la pensie. Românii își cumpără prosoape pentru înmormântare Bunicul meu a fost luat la 17 ani pe front, in al Doilea Razboi Mondial. A luptat in Cehoslovacia, in Munții Tatra. A fost grav ranit intr-o explozie și a zacut, cu trupul facut zob, intr-un spital de campanie. Spitalul a fost bombardat, a luat foc și au ars, o data cu el și actele medicale. S-a intors acasa pe jos, din Cehoslovacia. Toata viața lui a avut o mana schilodita de la obuzul care a explodat langa el, in tranșee, dar nu a putut dovedi niciodata ca a fost ranit in razboi. Actele au ars și nu a putut dovedi niciodata. A luat, pana a murit, o pensie infima, de cateva sute de lei, de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

