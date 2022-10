Stiri pe aceeasi tema

- Mult așteptata investiție de reabilitare a ultimului corp al Policlinicii Piatra-Neamț a demarat astazi, 12 octombrie. Investiția de acum face parte din proiectul inițiat cu vreo opt ani in urma și care s-a facut pe bucați, inițial fara corpul C. Odata intrata in turnanta și cu ținta de finalizare anul…

- Amazon a anunțat ca intenționeaza sa cheltuiasca 1 miliard de euro, adica 972 de milioane de dolari, pe vehicule electrice pentru flota sa europeana. Investiția ar urma sa creasca flota companiei la cel puțin 10.000 de furgonete electrice de livrare pana in 2025, fața de cele 3.000 pe care le opereaza…

- REȘIȚA – Finalizarea lucrarilor la apa și canal in cele doua cartiere reșițene intarzie. Oamenii au de suferit! Cei care locuiesc la vale au apa din bazinele vechii rețele, unde apa se aduna din izvoare și e distribuita prin cadere. Cei de la deal aduc apa fie de la izvoarele din zona, fie o cara din…

- REȘIȚA – Acesta este termenul oficial pana cand lucrarile la extensia UPU a SJUR vor fi finalizate. O extensie despre care managerul SJUR afirma ca arata foarte bine, insa la containere mai e de lucru! Mutarea trebuia sa se fi facut inca din 3 noiembrie 2021, insa containerele n-au fost gata atunci.…

- SC VITAL anunța pentru vineri, 26 august, intervenții la rețeaua de distribuție a apei potabile in Baia Mare, Targu Lapuș și Sighetu Marmatiei: Baia Mare 26-Aug-2022 09.00 – 14.00 lucrari de reparații fara apa str. Codrului nr.16 A Targu Lapuș 26-Aug-2022 10.00 – 14.00 inlocuire hidrant fara apa Piața…

- Trafic de coșmar de ore bune, in municipiul Buzau. Pe langa faptul ca lucrarile de pe bulevardul Unirii au impus noi restricții, și prezența muncitorilor pe podul de la Maracineni, pe sensul de mers catre Ramnicu Sarat a contribuit la un calvar pentru șoferi. Partea de nord a orașului este aproape paralizata,…

- Mai multe lucrari de intreținere și reparații curente au fost efectuate, in ultima luna, la blocurile sociale din zonele Zavoi, Nicolae Grigorescu și Aleea Streiului, precum și la imobilul ANL 1 – aflate in administrarea Direcției de Asistența Sociala Deva. Principalele…

- RESITA – Dupa finalizarea proiectului de modernizare a cladirilor Liceului Teoretic „Traian Vuia“, Primaria Reșița a demarat lucrari de sistematizare și modernizare a curții interioare și a zonelor adiacente! Angajatii de la Direcția de Intreținere lucreaza in aceste zile pentru a finaliza sistematizarea…