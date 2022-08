Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dupa amiaza, un barbat, in varsta de 71 de ani, din Braila, in timp ce conducea un vehicul pe bulevardul Dorobantilor, dinspre strada Dianei catre Piata Mare, ar fi pierdut controlul volanului si a lovit refugiul de tramvai, rasturnandu se.In urma evenimentului a rezultat vatamarea corporala…

- In perioada 22 – 26 iunie 2022, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza la Centrul Regional de Afaceri prima ediție de vara a Salonului Industriei Ușoare. Și-au anunțat participarea peste 50 de companii din țara, atat producatori cat și comercianți, care ofera spre vanzare o gama…

- Traficul rutier va fi restricționat, sambata, pe Splaiul Independenței, pe tronsonul cuprins intre podul Garibaldi și strada Coșbuc, zona in care a fost mutata piața volanta de langa Parcul Stadion.

- FOTO: A inceput turnarea asfaltului pe o porțiune din DC 96 Campeni – Certege Primarul din Campeni a anunțat ca au inceput lucrarile de turnare a asfaltului pe DC 96 catre Certege. ”Asfaltam drumul DC 96 catre Certege! A inceput turnarea primului strat de asfalt” a anunțat Cristian Pașca, pe contul…

- ■ pina la finele celei de-a doua decade a lui Ciresar valorile termice vor fi cuprinse intre 22 si cel mult 25 de grade ■ instabilitate va fi in acest week-end, dar si saptamina viitoare ■ Luna iunie a debutat cu valori termice mai mari decit media perioadei, insa doar astazi mai este ceva mai […] Articolul…

- Primul tramvai nou din ultimii 50 de ani, conceput și construit special pentru Timișoara, a ieșit sambata dimineața pe traseu și va circula pe linia 1. Este un prim pas in modernizarea flotei de transport in comun pentru ca aceasta sa devina confortabila și atractiva pentru cat mai mulți timișoreni.…

- ANM a emis un cod galben de furtuni si vant, valabil pana luni dimineața, in toata țara, inclusiv in județul Cluj. Chiar și așa, vremea capricioasa se va menține pana la jumatatea saptamanii.

- El s-a pensionat anticipat pe motive medicale, dupa ce, in mod surprinzator, raportul de evaluare privind activitatea sa a fost unul slab. Procesul politistului care s-a luat de gat cu DNA va incepe luna viitoare. Tribunalul a stabilit ca primul termen din actiunea declansata de colonelul in rezerva…