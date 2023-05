STRABAG e interzisă pe piața construcțiilor din România Compania austriaca a pierdut in instanțele de judecata procesul intentat contra certificatului constatator negativ primit de la Compania de Autostrazi și Drumuri Naționale, fapt pentru care nu mai au ce cauta o perioada de timp la licitațiile din Romania. Strabag e interzisa pe piața construcțiilor din Romania. Informațiile au fost dezvaluite intr-un articol aparut in publicația ct100.ro . Potrivit acesteia, Curtea de Apel București a emis recent o hotarare care poate avea efecte profunde pe piața construcțiilor de infrastructura din Romania. Austriecii de la Strabag, a decis instanța, au certificat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce de-a lungul anilor au reușit sa blocheze numeroase licitații ce vizau atribuirea contractelor de asfaltare din mai multe localitați constanțene, austriecii de la Strabag iși continua obiceiul. Cea mai noua contestație a companiei vizeaza atribuirea contractului pentru lucrarile de asfaltare…

- Șirul contestațiilor de pe Autostrada Moldovei pare ca nu se mai termina! Contractul pentru lotul 3 al Autostrazii Ploiești – Buzau ajunge din nou la Curtea de Apel București. Contestația Danlin la o clarificare a fost respinsa pe fond la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC),…

- In iunie 2019 CNAIR a publicat procedura de atribuire a Lotului 1 din Autostrada A0, cunoscuta drept Autostrada de centura a Bucureștiului. Și a inceput o poveste fara de sfarșit. La un an distanța de la publicarea procedurii, in iunie 2020, CNAIR emite primul Raport al procedurii și desemneaza ofertantul…

- O contestatie a fost inregistrata la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor sub nr.8081 17.02.2023, de catre Pluster Protect SRL, cu sediul social in municipiul Alba Iulia, impotriva raportului procedurii nr. 7160 10.02.2023 pentru lotul 1 "Apa minerala naturala carbogazoasa pet 0,5 litri…

- Membrii gruparii „Rechinului", inchisoare pentru mafiotism. Trei „locotenenti" din gruparea interlopului Florian Tudor, zis „Rechinu'", au fost condamnati definitiv de judecatorii de la Curtea de Apel Bucuresti la cate 12, respectivi 13 ani de inchisoare pentru tentativa de omor si constituirea unui…

- Romania cumpara 16 locomotive electrice noi. Licitație reluata dupa contestații Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) a reluat miercuri licitatia pentru 16 locomotive electrice noi, dupa ce procedura a fost suspendata, in urma contestatiei depuse la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor…

- Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) a reluat miercuri licitatia pentru cele 16 locomotive electrice noi, dupa ce aceasta a fost suspendata, in urma contestatiei depuse la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC) de Alstom Transport SA.Miercuri, CNSC s-a pronuntat si a respins…

- CARANSEBEȘ – Alstom a caștigat pentru a doua oara la Curtea de Apel litigiul pentru modernizarea Lotului 1 Caransebeș-Lugoj, pe care cei de la CFR doreau sa-l dea italienilor de la WeBuild, fosta Astaldi, acum falimentara! Litigiul in instanța dureaza de aproape un an, timp in care pentru celelalte…