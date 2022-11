Stormzy a lansat albumul This Is What I Mean

Stiri pe aceeasi tema

- Formația Syn Ze Șase Tri a susținut cateva concerte de lansare a noului material discografic, „Ultimu’ Lup”, unul dintre aceste evenimente avand loc la Casa Tineretului din Timișoara. Albumul este o continuare a poveștii incepute cu primul album de studio, „Intre doua lumi”, lansat in 2011, continuat…

- Stormzy a lansat single-ul „Firebabe”. Dupa ce a anunțat luna trecuta cel de-al treilea album al sau, „This Is What I Mean”, astazi Stormzy a lansat „Firebabe”, cel de-al doilea single oficial extras de pe album, care urmeaza sa fie lansat la nivel mondial pe 25 noiembrie. Produs de George Moore (cu…

- Solista timișoreanca Ana Kui a lansat piesa „Zi de toamna“, care are parte și de un lyric video, melodia fiind inclusa pe albumul ei de debut, Ganduri țesute. Piesa a carei producție muzicala a fost realizata de Johnny Kui are parte de mixaj și master de Catalin Ivașcu iar video-ul a fost realizat de…

- Pastrand traditia lansarilor anterioare de album, Taylor Swift a revenit cu al zecelea album, “Midnights”, tot in luna octombrie. Noul material discografic contine 13 piese personale, inspirate de gandurile de la miezul noptii. Taylor a anuntat albumul “Midnights” in urma cu doua luni, numindu-l „povestea…

- Oh Wonder lanseaza albumul „22 Make”. Dupa ce a avut un turneu mondial uriaș anul acesta, inclusiv un spectacol sold out la Brixton Academy, intalnirile intime ale trupei londoneze unice in magazinele din Marea Britanie continua. O lucrare emoționanta, dar in cele din urma pozitiva, „22 Make” include…

- Easy life a lansat albumul „MAYBE IN ANOTHER LIFE…”. Un proiect captivant și ambițios in ceea ce privește sunetul și povestea lui, „MAYBE IN ANOTHER LIFE…” duce trupa britanica la un nivel cu totul nou. Albumul a fost introdus printr-o serie de single-uri deja lansate – „BEESWAX”, „DEAR MISS HOLLOWAY”,…

- D-Block Europe a lansat albumul “Lap 5″. Format din 16 piese, proiectul prezinta ascensiunea fulgeratoare a D-Block Europe, in timp ce iși pune ochii pe dominația globala. Albumul celebreaza ultimele cinci veri și este punctul culminant al talentului artistic distinctiv și al caligrafiei convingatoare…

- Jonas Blue colaboreaza cu Louisa Johnson pentru “Always Be There”. Piesa este cea mai recenta din viitorul proiect de album al lui Blue, „Together”, care va fi lansat lansat anul viitor. In toate lansarile sale – care includ „Fast Car”, „Perfect Strangers”, „Mama” și „Polaroid” – Jonas Blue a strans…