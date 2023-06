Stiri pe aceeasi tema

- Clipe de groaza pentru un barbat din Hunedoara! Acesta a fost injunghiat chiar de fratele iubitei lui care, potrivit primelor informații, nu ar fi fost de acord cu relația celor doi. Dupa fapta sa, agresorul a fost reținut de oamenii legii și este urmarit penal pentru tentativa de omor.

- Polițiștii de frontiera aradeni informeaza ca au descoperit și ridicat in vederea confiscarii, in urma unei acțiuni desfașurate in zona de competenta, 845.000 de pachete... The post Oamenii legii au confiscat țigari de contrabanda in valoare de 2,2 milioane euro, dintr-un TIR, in zona Pecica appeared…

- Un alt protagonist al scandalului fara precedent provocat in Piața Centrala din Barlad in 2020 de un barbat care refuzase sa poarte masca de protecție, a fost condamnat pentru imbrancirea și agresarea unui polițist.

- Peste 21 mc de lemn au fost confiscați de polițiști, in urma unor controale desfașurate in ultimele 48 de ore pe Valea Bargaului. Oamenii au aplicat și amenzi in valoare totala de 10.000 lei pentru nerespectarea reglementarilor privind regimul silvic. Totodata, un barbat din Șanț a fost depistat transportand…

- Un barbat a fost pus la pamant de oamenii legii pe marginea carosabilului la Ciocana. Imaginile au fost publicate pe un canal de telegram. Solicitata de UNIMEDIA, ofițera de presa a Direcției de Poliție a municipiului Chișinau, Natalia Stati, a venit cu precizari pe caz.

- Un barbat a fost reținut, dupa ce și-a stropit vecinul cu acetona și i-a dat foc cu un chibrit. Incidentul a avut loc marți dimineața in jurul orei 07:40, in localitatea Vadeni, din raionul Soroca. Oamenii legii au fost sesizați in aceasta dimineața de catre soția victimei, o femeie in varsta de 55…

- Oamenii legii anunța ca au documentat activitatea unei persoane sub aspectul savarșirii infracțiunii de trafic de influența. Potrivit oamenilor legii, la data de 30 ianuarie 2023, „acuzatul, in cadrul discuției telefonice avute cu un martor, acționand prin intenție directa, susținand ca are influența…

- Un barbat din Darabani s-a dat in spectacol in fața jandarmilor. De ce i-a luat la injuraturi pe oamenii legii Joi seara, in jurul orei 17.00, un echipaj de jandarmerie a atras atenția asupra obligativitații portului botniței de catre cainii din rasele periculoase, pe drumurile publice, unui barbat…