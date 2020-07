Stiri pe aceeasi tema

- Imnul Național a cunoscut șase forme de la constituirea sa, fiecare ilustrand regimul politic caruia au fost concepute și intonate. Imnul „Desteapta-te, romane!”, cantat pentru prima data la 29 iulie 1848, si interzis de regimurile totalitare timp de aproape o jumatate de secol, a fost ales dupa Revolutia…

- Partidul Puterii Umaniste (social-liberal) iși va lansa miercuri, 29 iulie, candidatul la funcția de primar al municipiului Lugoj. Acesta este Ion Teca, fostul comandant al Batalionului 183 Artilerie Mixta “General Ion Dragalina” și al Garnizoanei Lugoj. Evenimentul va avea…

- Campania electorala demareaza concomitent cu disputa pe marginea declararii neconstitutionale a internarilor persoanelor asimptomatice in spitale. In urma deciziei CCR s-a guvernul a fost obligat sa renunte si la carantinarea si izolarea persoanelor cu posibil risc de raspandire a coronavirusul. Dintr-odata…

- Orașelele Copiilor din municipiul Lugoj se vor redeschide la sfarșitul acestei saptamani. Locurile de joaca, amenajate in Parcul „George Enescu” și in spațiul fostei gradini de vara Concordia, iși vor deschide porțile sambata, 11 iulie, la ora 11.00. Copiii se vor putea bucura de aceste locuri…

- Totodata, prestatori de servicii de agrement din sudul litoralului au intrat și ei in campania "Mare pentru cei mici", oferind intrari libere in parcul de aventuri din Neptun "Parc Aventura", precum și acces in parcul acvatic Galaxy Water Park Jupiter, pe baza de tombola. Citeste si: Hora de…

- Sunt vești bune pentru familiile din Romania. Mai mulți hotelieri de pe litoralul romanesc se unesc in campania „Mare pentru cei mici”, prin care ofera o serie de gratuitați copiilor cu varsta pana 14 ani, de la pat suplimentar in camera pana la trei mese pe zi gratuite.Citește și: ZECI de…

- Mai mulți hotelieri de pe litoralul romanesc se unesc in campania „Mare pentru cei mici”, prin care ofera o serie de gratuitați copiilor cu varsta pana 14 ani, de la pat suplimentar in camera pana la trei mese pe zi gratuite. Totodata, prestatori de servicii de agrement din sudul litoralului au intrat…

- Liviu Neagu: Un singur om valoreaza cat tot PIB-ul in Politic / on 08/05/2020 at 09:13 / Am aflat, cu stupoare, de la premierul Romaniei ca aprecierea, respectul, interesul fața de un segment sunt date de ponderea sa in PIB, iar noua unitate de masura devine “procentul din PIB”. Daca HoReCa…