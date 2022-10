Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a discutat luni, 10 octombrie, cu ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, dupa atacul cu rachete al Rusiei, relateaza Reuters. Șeful NATO a reiterat sprijinul Aliantei Nord-Atlantice pentru Ucraina si a condamnat atacurile rusesti asupra infrastructurii…

- Alianta Nord-Atlantica mentine sustinerea ferma pentru integritatea Ucrainei si condamna „farsele" de referendumuri organizate de Rusia in regiuni separatiste din Ucraina, anunta secretarul general al organizatiei, Jens Stoltenberg.

- „Discursul președintelui Putin marcheaza, in mod clar, o escaladare a retoricii politice a Kremlinului, dar nu este o surpriza. La nivelul conducerii Alianței Nord-Atlantice am luat in calcul acest scenariu și suntem pe deplin pregatiți. De aceea, ramanem calmi și continuam sa oferim sprijin Ucrainei.Discursul…

- Seful NATO, Jens Stoltenberg, vine cu previziuni sumbre cu privire la razboiul din Ucraina. Inaltul oficial susține ca acest conflict intra intr-o faza critica, iar la iarna va fi cumplit. Stoltenberg lanseaza un avertisment cutremurator pentru Aliați: „Sa ne pregatim pentru razboiul iernii. Va fi greu,…

- Doi deținuți, din Iaroslavl și Tula, au povestit cum penitenciarele lor au fost vizitate de un șef al companiei private Wagner, care le-au oferit libertate și bani in schimbul participarii la razboiul impotriva Ucrainei, relateaza publicația rusa independenta Mediazona . Ei spun ca l-au recunoscut pe…

- SUA intervine in razboiul dintre Rusia și Ucraina. Rușii trebuie sa se pregateasca de o veste extrem de proasta. Un mega-pachet de asistența urmeaza sa vina in țara invadata la ordinul lui Vladimir Putin. Ce include acesta? El se adauga la ajutorul de aproximativ 8.8 miliarde de dolari pe care Statele…

- Situația tensionata din Europa, despre care a vorbit secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, a fost provocata de politica agresiva a blocului militar fața de Rusia. Este declarația purtatorului de cuvint al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza joi, 4 august, TASS. El a numit lovitura de stat din…