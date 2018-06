Stiri pe aceeasi tema

- Grecia si Macedonia au ajuns la un acord pentru schimbarea numelui fostei republici iugoslave, deschizand astfel drumul catre aderarea Macedoniei la Uniunea Europeana si NATO, dar cu toate acestea, acordul semnat duminica a fost intampinat cu proteste in ambele tari, scrie The Guardian, conform news.ro.In…

- Ministrii de externe de la Atena si Skopje, Nikos Kotzias si Nikola Dimitrov, au semnat duminica, in localitatea de frontiera Prespes, in Grecia, acordul ce prevede schimbarea numelui actualei Foste Republici Iugoslave a Macedoniei in Macedonia de Nord, informeaza AFP si Reuters, transmite AGERPRES…

- Grecia si Macedonia urmeaza sa semneze duminica la Prespes, in Grecia, un acord istoric privind schimbarea numelui Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei, denumirea oficiala actuala a Macedoniei, in ''Macedonia de Nord'', punand capat unui diferend diplomatic exploziv intre cele…

- Ivanov sustine ca nu va semna acordul pentru ca sunt incluse prea multe concesii fata de Grecia, scrie news.ro. Cele doua tari au ajuns la un acord marti pentru a opri o disputa veche de mai multe decenii. Atena sustine ca fosta republica iugoslava nu poate folosi numele Macedonia, deoarece…

- Ministrii de externe grec si macedonean, Nikos Kotzias si Nikola Dimitrov, si-au exprimat luni optimismul dupa discutii purtate la Bruxelles asupra unei solutii in disputa referitoare la viitorul nume al Macedoniei, anuntand ca negocierile se afla "in stadiu final", informeaza AFP.Dupa convorbiri…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a plasat luni disuasiunea si proiectarea stabilitatii in fruntea celor cinci teme ce vor fi dezbatute la summitul prevazut sa aiba loc intre 11 si 12 iulie la Bruxelles, menite sa raspunda la politica dusa de Kremlin, informeaza AFP. Stoltenberg a enumerat…

- Macedonia si Grecia s-au apropiat joi de o solutie in disputa politico-semantica referitoare la numele fostei republici iugoslave, odata cu apropierea unei decizii europene privind posibila deschidere a unor negocieri de aderare a Skopje la UE, relateaza AFP, potrivit news.ro.Premierul macedonean Zoran…