Stoltenberg: NATO condamnă atacul nesăbuit şi neprovocat asupra Ucrainei Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a condamnat, joi, "atacul nesabuit si neprovocat" al Rusiei impotriva Ucrainei, avertizand ca pune in pericol "nenumarate vieti". "Condam cu fermitate atacul temerar si neprovocat al Rusiei impotriva Ucrainei, care pune in pericol nenumarate vieti. In o data, in ciuda numeroaselor noastre avertismente si a eforturilor in favoarea diplomatiei, Rusia a ales calea agresiunii impotriva unei tari suverane si independente", a spus Stoltenberg. "Aliatii NATO se vor reuni pentru a face fata consecintelor actiunilor agresive ale Rusiei. Suntem alaturi de poporul… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

