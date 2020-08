Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a declarat miercuri ca orice tentativa a guvernului din Belarus de a folosi Alianta Nord-Atlantica ca pe un tap ispasitor pentru a reprima protestele a fost "gresita si nejustificata", relateaza dpa. Stoltenberg a facut apel la Berlin, inainte de o reuniune…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a afirmat luni ca Alianta ramane vigilenta in privinta evenimentelor din Belarus si este pregatita sa protejeze statele membre, dar nu reprezinta nicio amenintare pentru aceasta tara, transmite Reuters. 'Aliatii din NATO urmaresc indeaproape…

- Alianta Nord-Atlantica a respins duminica acuzatiile presedintelui belarus Aleksandr Lukasenko potrivit carora NATO ar intreprinde o masare de trupe in apropierea granitei de vest a Belarusului, precizand insa ca urmareste indeaproape situatia din aceasta tara, transmite Reuters. Putin…

- Uniunea Europeana va trebui sa creasca presiunea pe care o exercita asupra presedintelui din Belarus, Aleksandr Lukasenko, reprimarea brutala a unor manifestanti pasnici nefiind acceptabila in Europa de astazi, a afirmat joi ministrul german de externe, Heiko Maas, transmit Reuters si dpa potrivit…

- Uniunea Europeana va trebui sa creasca presiunea pe care o exercita asupra presedintelui din Belarus, Aleksandr Lukasenko, reprimarea brutala a unor manifestanti pasnici nefiind acceptabila in Europa de astazi, a afirmat joi ministrul german de externe, Heiko Maas, transmit Reuters si dpa. Seful diplomatiei…

- In Belarus, a fost a doua noapte consecutiva in care oamenii au ieșit pe strazi pentru a manifesta contra realegerii lui Aleksandr Lukașenko. Poliția din Minsk a tras cu gloanțe de cauciuc pentru a dispersa protestatarii furioși, in urma alegerilor prezidențiale de duminica. Totodata, forțele de ordine…

- Germania, care detine în prezent Presedintia Consiliului UE, a propus luni Uniunii Europene sa analizeze posibilitatea de a impune noi sanctiuni asupra Belarusului, dupa scrutinul prezidential si actiunile de reprimare, informeaza agentia de presa Reuters, potrivit Mediafax.Uniunea Europeana…

- NATO si-a facut cunoscuta luni "serioasa preocupare" in legatura cu desfasurarea alegerilor prezidentiale din Belarus, castigate de presedintele in exercitiu Aleksandr Lukasenko, transmite AFP. "Aliatii din NATO au exprimat serioase preocupari in ce priveste derularea alegerilor prezidentiale…