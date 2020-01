Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a aparat duminica decizia președintelui Donald Trump, care a dus la asasinarea comandantului iranian Qassem Soleimani, în contenxtul în care democrații din Congresul SUA au întrebat daca aceasta acțiune a fost justificata, relateaza Mediafax…

- Ambasadorul Iranului la ONU, Majid Takht Ravanchi, a afirmat intr-un interviu pentru CNN ca SUA au comis un "act de razboi" impotriva Iranului, prin uciderea generalului Qassem Soleimani, și a facut apel la represalii. "Atacul a fost, de fapt, un act de razboi din partea Statelor Unite impotriva poporului…

- Statele Unite au de-acum - dupa ce Donald Trump a ratificat legea finantarii militare aferente lui 2020 - o Forta spatiala (US Space Force), care urmeaza sa fie insarcinata sa asigure dominatia Statelor Unite in acest nou teren de razboi, relateaza AFP.

- Noul președinte al Consiliului European, fostul prim-ministru belgian Charles Michel, va reprezenta interesele britanice la summitul de joi și vineri, a anunțat un purtator de cuvânt britanic la Bruxelles, potrivit Le Vif, citat de Rador.Summitul va începe în ziua scrutinului din…

- Președintele Andrés Manuel López Obrador a respins categoric orice intervenție a Statelor Unite în Mexic, dupa ce omologul sau american, Donald Trump, a declarat ca Washingtonul va cataloga cartelurile de droguri mexicane drept organizații teroriste, informeaza postul BBC News, preluat…

- ”Am fost ingrijorat de apelul” telefonic, scrie Alexander Vindman in declaratia sa preliminara, pe care urmeaza sa o prezinte marti in Congres si din care The New York Times (NYT) a publicat fragmente.”Eu nu credeam ca este potrivit sa i se ceara unui Guvern strain sa ancheteze un cetatean…

- Statele Unite iau in considerare pastrarea unor trupe in nordul Siriei, pentru a proteja petrolul de organizații teroriste precum Stat Islamic, insa nicio decizie finala nu a fost facuta, a declarat luni secretarul american al Apararii, Mark Esper, relateaza Reuters, potrivit MEDIAFAX.Citește…

- Președintele Jair Bolsonaro a declarat joi seara ca Argentina și România au fost întotdeauna înaintea Braziliei pentru un loc în OCDE (Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica) și ca țara "este pe cale sa ajunga acolo", scrie Rador, citând Folha. În…