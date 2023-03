Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a reactionat rezervat vineri la o propunere chineza de incetare a focului in Ucraina, spunand ca Beijingul nu are prea multa credibilitate ca mediator, noteaza Reuters. „China nu are prea multa credibilitate pentru ca ei nu au fost in stare sa condamne invazia…

- Fermierii polonezi au inchis puncte de control la granița cu Ucraina pentru a protesta impotriva importurilor de cereale. Grupuri de agricultori au blocat joi circulatia camioanelor la mai multe puncte de trecere a frontierei cu Ucraina, pentru a protesta fata de intrarea in Polonia a cerealelor ucrainene…

- Oficialul militar ucrainean a declarat ca Rusia pregateste o noua ofensiva majora si a avertizat ca aceasta ar putea incepe chiar de la 24 februarie.Oleksii Reznikov a spus ca Moscova a adunat mii de trupe si ar putea "incerca ceva" pentru a marca aniversarea invaziei initiale de anul trecut, scrie…

- Armata ucraineana anunta duminica respingerea unui atac in apropierea satului Blahodatne, in regiunea Donetk, in estul Ucrainei, in timp ce grupul paramilitar rus Wagner da asigurari ca l-a cucerit, relateaza AFP. Trupele Kievului "au respins atacuri in apropiere de Blahodatne" si in alte 13 localitati…

- Serviciile de informatii militare ucrainene transmite ca Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a interzis tuturor potentialilor recruti – aparent majoritatea barbatilor cu varsta de recrutare – sa paraseasca tara. Purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, a negat ulterior raportul.…

- Serviciile de informatii militare ale Ucrainei au sustinut ca Rusia urmeaza sa ordone mobilizarea a pana la 500.000 de recruti in ianuarie, fata de cei 300.000 pe care i-a chemat in octombrie, intr-un alt aparent semn ca Vladimir Putin nu are intentia de a pune capat razboiului, relateaza The Guardian.…

- Evgheni Prigojin, finanțatorul grupului de mercenari Wagner, care activeaza in razboiul din Ucraina de partea Rusiei, cere ca averile oligarhilor sa fie naționalizate pentru a susține efortul de razboi al Kremlinului, arata o analiza a understandingwar.org . Prigojin a cerut acest lucru la inmormantarea…

- Planurile ca președintele american Joe Biden sa il primeasca miercuri la Casa Alba pe Volodimir Zelenski, sunt in desfașurare, relateaza CNN, care transmite ca detaliile vizitei nu au fost stabilite și nici comunicate din cauza preocuparilor de securitate. Casa Alba a refuzat sa comenteze cu privire…