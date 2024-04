Stiri pe aceeasi tema

- Theodor Stolojan a declarat vineri seara, in exclusivitate la emisiunea LIVE cu Rotaru și Kiss de la Digi24, ca in primaria condusa de Piedone „sunt lucruri sulfuroase” care nu ii plac, acestea fiind și motivele pentru care PNL nu vrea sa il susțina pe acesta. Liberalul a dezvaluit ca in mai multe ședințe…

- Intrebat despre zvonurile potrivit carora unii lideri din PSD ar vrea sustinerea lui Piedone la Primaria Capitalei, Stroe a raspuns: "Din punctul meu de vedere este exclus. Acum, sa dam din lac in put, din perioada lui Nicusor Dan, la scenariul acesta avansat de dvs. ar fi cea mai mare greseala".Liberalul…

- Angajat primarie: Receptie, donn\" primar. Suntem pe strada Cobadin, asa cum v-am zis si de dimineata, la raport. Am finalizat turnarea de asfalt. 300 de tone de strat. Uzura chiar in momentul de fata am finalizat. Multumim colegilor de la Politia Locala pentru suport. I-am rugat sa mai ramana inca…

- Fostul premier Victor Ponta a apreciat, duminica, la Antena 3, ca cea mai interesanta „batalie” electorala de la alegerile locale din 9 iunie se desfașoara in Capitala, unde toți candidații au șanse, spre deosebire de celelalte mari orașe unde PSD și PNL vor fi greu de invins. „Incepe sa ma convinga…

- "Am decis sa facem astazi o reuniune pentru a discutat sustinerea dnei Gabriela Firea. In opinia mea de cetatean al Bucurestiului, dar si de analist politic, in momentul de fata constat ca exista 4 candidati solizi. Doi dintre ei sunt Nicusor Dan si Gabriela Firea, care cunosc foarte bine problemele…

- Cristian Popescu Piedone transmite ca nu renunța la candidatura sa la Primaria Capitalei cu un mesaj pentru Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca. "Le-aș da un sfat. Sunt președintele Partidului Puterii Umaniste, social-liberale. Le-am solicitat daca vor ca acest București sa fie salvat, nu de Salvați…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat miercuri ca Bucureștiul va avea un buget in urma negocierilor cu partidele, pentru ca, in caz contrar, nu se vor mai putea plati salariile, dar nici motorina pentru transportul public.

- PNL Bucuresti a anuntat, joi, ca lanseaza campania online “Ce-ai facut, Nicusor?”, cu prilejul “aniversarii” unui an de la solicitarea transmisa de Partidul National Liberal catre primarul general de a rezolva 10 teme prioritare ale Capitalei, mentionand ca scopul este de a evalua daca bucurestenii…