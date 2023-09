Pompierii de la Detașamentul Campulung au fost solicitați sa intervina la o persoana ranita dupa ce a aterizat cu parapanta in localitatea Stoenești, zona Lunca Garții. Se deplaseaza pompierii cu o autospeciala de intervenție și o ambulanța SMURD de prim ajutor calificat. “Persoana de sex masculin in stare de conștiența, in varsta de 46 de […]