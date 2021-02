Stiri pe aceeasi tema

- Cererea de pe piata sectorului industrial si logistic a crescut in Romania cu 72%, in 2020, fata de anul precedent, pana la aproape 784.000 de metri patrati in tranzactii de leasing, releva raportul anual publicat, marti, de Colliers. Stocul total de spatii industriale si logistice moderne…

- Piața locala a spațiilor logistice și industriale a accelerat expanisunea in 2020 atat prin prisma cererii, care s-a apropiat de pragul de 1 milion de metri patrați, cat și in ceea ce privește livrarile de noi spații, care au atins suprafața de 649.000 de metri patrați, ambii indicatori atingand noi…

- Comunicat Colliers Divizia de Property Management a Colliers International gestioneaza un portofoliu total de peste jumatate de milion de metri patrați de spații de birouri și industriale in Capitala și in țara, dupa 10 ani de la inființare. In aceeași perioada, echipa a oferit servicii de consultanța…

- Efectele pandemiei pe piața de birouri: scadere de 36%, pana la 300.000 metri patrati, de la un record inregistrat in 2019 Piata de birouri din Romania a avut anul trecut o scadere de 36% de la nivelul record de 470.000 metri patrati inregistrat in 2019 la 300.000 metri patrati, a anuntat marti compania…

- Regia Nationala a Padurilor Romsilva este o companie de stat care se ocupa cu protejarea, conservarea si dezvoltarea padurilor din Romania, avand in grija si fondurile de vanatoare si de pescuit. A fost adesea in vizorul public din cauza scandalurilor legate de taierea padurilor si, cu toate acestea,…

- O alegere importanta in viata profesionala a oricarui antreprenor este reprezentata de gasirea celor mai bune oferte de spatii industriale de inchiriat in vederea desfasurarii in cele mai bune conditii a afacerii. Spatiul in care urmeaza sa isi desfasoare activitatea sau sa depoziteze materialele sau…

- ”Romania se pregateste sa incheie probabil cel mai dificil an pentru economia locala dupa recesiunea din 2009-2010, dar rezultatele au depasit asteptarile pesimiste din primavara acestui an. Anul 2020 a reprezentat unul dintre varfurile actualului ciclu economic in ceea ce priveste investitiile in active…