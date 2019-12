Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a anuntat, vineri, ca prioritatea Guvernului este demararea proiectelor mari de infrastructura in sanatate, precum este Spitalul Regional de Urgenta de la Iasi. "Prioritatea mandatului guvernului nostru este demararea si tinerea pe linie dreapta a…

- Victor Costache, care a lucrat peste 10 ani in spitale din strainatate, iar apoi s-a intors in tara ca sef al Sectiei de Chirurgie Cardiovasculara si Toracica si ulterior director medical al clinicii private Polisano din Sibiu, are, impreuna cu sotia sa, 3 case, un apartament, doua autoturisme si o…

- * Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei si ASR Principele Radu vor sarbatori Ziua Nationala din acest an la Iasi, ca omagiu adus strabunicilor ei, Regele Ferdinand Intregitorul si Regina Maria. Potrivit unui comunicat remis de Biroul de Presa al Casei Majestatii Sale Custodele Coroanei, familia…

- * Premierul Ludovic Orban a declarat vineri, in localitatea Bals din judetul Olt, ca Guvernul vrea sa adopte pana la sfarsitul lunii noiembrie rectificarea bugetara, el adaugand ca "altfel e bai mare" pentru ca sunt multe institutii, atat guvernamentale, cat si din administratia locala, aproximativ…

- Spitalul Regional de Urgenta (SRU) de la Iasi continuta sa fie cel mai avansat proiect dintre cele trei unitati prevazute la nivel national, cel putin la nivel procedural. Ministrul Sanatatii (MS), Sorina Pintea, a declarat ieri, la Iasi, ca autoritatea centrala este pe punctul de a depune cererea de…

- * Investitiile in infrastructura rutiera trebuie sa fie o prioritate pentru Romania, a declarat, vineri, la Botosani, ministrul Fondurilor Europene, Roxana Minzatu. Aceasta a declarat, intr-o conferinta de presa sustinuta la Botosani, ca, indiferent de gradul de absorbtie a fondurilor, "nu vor ajunge…

- * Premierul Viorica Dancila, presedinte al PSD, a declarat vineri, la Resita, ca o sustine in continuare pe Rovana Plumb pentru ocuparea functiei de comisar european si a infirmat informatiile potrivit carora isi pregateste pentru sine ocuparea unui astfel de portofoliu in cadrul Comisiei Europene,…