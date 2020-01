Stiri pe aceeasi tema

- Elicopterul în care se afla fostul baschetbalist Kobe Bryant si fiica lui de 13 ani, Gianna, s-ar fi rotit 15 minute deasupra orasului Burbank, din zona metropolitana a Los Angeles, înainte de prabusire, informeaza dailymail.co.uk, conform News.ro.Pilotul Ara Zobayan ar fi facut aceste…

- Jucatorul echipei de baschet a Craiovei, Dragos Diculescu, s-a aratat vizibil afectat de moartea lui Kobe Bryant. Acesta a vorbit cu GdS despre cat de mult a insemnat Bryant pentru el si pentru dezvoltarea sa pe plan baschetbalistic. De asemenea, acesta considera ca un jucator precum Kobe nu va mai…

- Un fost pilot angajat de Kobe Bryant a vorbit, luni, pentru EFE, despre starea in care se afla elicopterul care s-a prabușit, duminica, in California.Kurt Deetz, fost pilot al companiei Island Express Helicopters, a dezvaluit faptul ca elicopterul in care și-au gasit sfarșitul noua oameni, printre care…

- "Mostenirea lui Kobe a depasit lumea baschetului si am decis ca numarul 24 de nu mai fie purtat la Dallas Maverick", a declarat Mark Cuban, proprietar al gruparii. Dupa retragerea lui Bryant, LA Lakers a retras tricourile cu numerele 8 si 24 purtate de acesta de-a lungul carierei. Fostul baschetbalist…

- Kobe Bryant (41 de ani) si fiica sa Gianna (13 ani), alaturi de alte sapte persoane, au murit duminica dimineata, ora Americii, dupa ce elicopterul cu care se deplasau catre un meci al fiicei vedetei s-a prabusit in Calabasas, o suburbie a Los Angelesului. Reprezentantii autoritatilor locale…

- Bryant se afla intr-un elicopter privat, alaturi de cel puțin alte trei persoane. Elicopterul s-a prabușit și a izbucnit un incendiu. In ciuda intervenției de urgența a salvatorilor, nicio persoana nu a supraviețuit accidentului. Cauza prabușirii este inca investigata de anchetatori. Kobe…