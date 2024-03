Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Dorobanțu este unul dintre artiștii indragiți ai Romaniei și a facut o schimbare radicala in viața sa. In urma cu 23 de ani s-a mutat din București intr-o comuna din județul Prahova, lasand agitația deoparte, in favoarea liniștii.

- Ioana Grama a facut dezvaluiri neștiute despre copilaria ei! Influencerița a fost nevoita sa creasca departe de mama ei, iar momentele prin care a trecut și-au pus amprenta in sufletul ei. Ioana Grama a reușit sa depașeasca toate aceste probleme!

- Shakira (47 de ani) se pare ca e tot mai atrasa de barbații mai tinerei. Dupa ce s-a zvonit ca ar avea o relație cu pilotul de Formula 1 Lewis Hamilton (39 de ani), apoi cu cantarețul mai tanar cu 16 ani Rauw Alejandro (31 de ani), cat și cu baschetbalistul Jimmy Butler (34 de ani), […] The post Bomba…

- Antena Stars este pusa pe schimbari mari. Dupa ce au semnat, in mare secret, cu Geanina Ilieș pentru a prezenta Știrile Antena Stars, acum, postul TV a mai facut o „achiziție”. Ce emisiune va prezenta și de cand o vor vedea telespectatorii pe micile ecrane.

- In ultimii ani, Fulgy, fiul Clejanilor, s-a confruntat cu mai multe probleme cu lege ce l-au dus pe tanarul de 26 de ani in fața judecatorilor. Cu toate ca aceste probleme n-au terminat și inca mai e așteptat in fața magistraților, el a luat o hotarare importanta și a decis sa inceapa o noua viața.…

- Decizie bomba luata de Cornel Dinicu, patronul pensiunii Ferma Dacilor. Dupa incendiul devastator in care au murit nu mai puțin de opt persoane, Dinicu vrea sa il adopte pe baiatul al carui tata și frate geaman au murit in flacari.E vorba despre baiatul lui Lucian Ene, poreclit Pif, fost bodyguard…