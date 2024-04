Stiri pe aceeasi tema

- In inima Transilvaniei, Castelul Corvinilor din Hunedoara se inalța mareț și impunator, o fortareața de piatra ce pare sa fi pastrat timpul și tainele vremii in adancurile sale intunecate. Printre poveștile sale stravechi și legendele care iși gasesc adapost in zidurile sale, una reține atenția prin…

- Chiar daca in prezent au o familie frumoasa, relația dintre Sergiu Hanca și soția lui, Andreea, nu a fost lipsita de probleme, mai ales la inceputul poveștii lor de iubire. Partenera fotbalistului iși aduce aminte și acum de perioada in care soacra ei nu a fost de acord cu relația lor.

- In emisiunea Power Couple Romania - La bine și la greu din data de 28 februarie 2024, tensiunile dintre Eliza și Cosmin Natanticu au devenit inevitabile in cea de-a 12-a ediție. Eliza Natanticu a izbucnit intr-o explozie de nervi și a avut o reacție necontrolata in timp ce incerca sa urce pe zid folosind…

- Eliza Natanticu a „explodat” de nervi in timpul unei probe din ediția 12 Power Couple Romania, de pe 28 februarie 2024. Soția lui Cosmin Natanticu nu s-a mai putut abține și a inceput sa arunce injurii.

- Prima proba din ediția din 26 februarie 2023 i-a trezit amintiri emoționante Elizei Natanticu. Concurenta a dezvaluit cat de important este Cosmin Natanticu pentru ea și cum i-a fost alaturi in cel mai greu moment al vieții, cand a fost la un pas de moarte. Iata ce s-a intamplat.

- Eliza Natanticu și Zarug au acceptat provocarea de a participa la „show-ul transformarilor”. Cei doi s-au cunoscut la Asia Express, fiind adversari, dar au reușit sa se ințeleaga extrem de bine. Soția lui Cosmin Natanticu marturisește ca exista multa chimie intre ei, astfel ca momentele saptamanale…

- Familia lui Gabi Stangau trece prin momente cumplite, dupa ce violonistul a murit intr-un accident de ATV, sambata trecuta. Soția lui, Diana Berințan, cu care era casatorit de doi ani iși reveni cu greu din șocul pierderii, iar astazi, iși va conduce partenerul pe ultimul drum.

- Eliza Natanticu s-a pus cu "burta pe carete". Soția comediantului vrea sa faca schimbari atat in viața ei cat și sa ii ajute pe cei din jurul ei. De ce este pasionata blondina și ce cursuri urmeaza.