Stiri pe aceeasi tema

- Un alt accident cumplit a avut loc, in aceasta dupa-amiaza, de aceasta data in județul Olt. Implicate in teribilul incident mortal de astazi au fost o motocicleta și o autoutilitara. Din pacate, motociclistul in varsta de 30 de ani și-a pierdut viața in urma impactului, in timp ce pasagera, o tanara…

- Un barbat a fost gasit decedat in urma incendiului care a afectat marti dimineata doua case din localitatea Boita, din judetul Sibiu.„Pompierii sibieni intervin de urgenta in localitatea Boita pe strada Boisoara, pentru localizarea si lichidarea unui incendiu care se manifesta la doua case de locuit.…

- Premierul Marcel Ciolacu, prezent luni la Varna, a declarat ca o persoana care are si cetatenie romana si-a pierdut viata in conflictele din Israel. “Contextul international impune si mai multa solidaritate intre statele partenere, care impartasim aceste valori. Ma refer aici la tragedia prin care trece…

- O eleva eminenta din orașul Tarnaveni, județul Mureș, a murit miercuri, 4 octombrie, la spital, dupa ce i s-a facut rau acasa. Eliza Tușinean, o eleva de la cel mai bun liceu din Tarnaveni, unul dintre cele mai bune licee din județul Mureș, a murit la spitalul clinic județean de urgența din Targu…

- Rude si prieteni ai celor doi tineri care au murit in accidentul din localitatea 2 Mai au protestat, duminica, in Piata Victoriei, solicitand, intre altele, inasprirea pedepselor pentru soferii care se urca la volan sub influenta bauturilor alcoolice sau a drogurilor, cat si ca Politia sa actioneze…

- A fost confirmata oficial vestea ca a mai murit un ranit dupa exploziile de la Crevedia. Pacientul s-a stins din viața la spital. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. Patru persoane au decedat in urma tragediei care a șocat Romania. Mesajul transmis in aceasta dimineața de reprezentanții…

- Un motociclist din judetul Cluj a decedat, luni seara, in urma coliziunii cu un utilaj special pentru exploatarea lemnului- TAF, accidentul avand loc pe DN 75, pe raza orasului Baia de Aries."Un accident rutier s-a produs pe DN 75, pe raza orasului Baia de Aries, unde un motociclist a intrat in coliziune…