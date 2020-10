Stiri pe aceeasi tema

Un parinte a carui copil invața la Școala Avram Iancu din Turda ne transmite un mesaj bulversant: „De fapt școlile nu sunt pregatite pentru procesul de invațamant in contextul actual!"

Locatarii unui bloc de pe strada Tineretului semnaleaza invazia de goange din spațiul locativ, totul ar fi pornit de la un apartament abandonat intrat in posesia unei agenții imobiliare.

Turdenii care locuiesc pe strada Salinelor au inceput sa aduca mulțumiri administrației locale dupa finalizarea arterei de circulație in intregime, dupa mulți ani in care strada era plina de gropi,...

Recent poliția locala Turda a intreprins o acțiune de verificare in piețele agroalimentare și la agenții economici din orașul nostru.

Multe șantiere deschide la Turda, la fel de multe și unele nemulțumiri venite din partea cetațenilor afectați de „disconfortul" creat. Dar vorba aceea, daca vrei omleta, mai intai sparge ouale!

Locuitorii de pe strada Coastei din Turda sunt nemulțumiți de felul in care arata strada, in special in perioadele cu ploi abundente, cand e seceta un praf infernat inunda zona.

Aseara, un șofer teribilist a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina in gardul viu de langa biserica/capela din zona strazii Panseluțelor din Turda (zona Micro 3).

In nenumarate randuri am sesizat cazurile de nerespectare a distanțarii sociale la Turda, acum avem unul in plus.