Știre actualizată. Creșterea comisioanelor la bănci amânată dar nu anulată Actualizare: In urma discuției dintre premierul Marcel Ciolacu și reprezentanții celor mai mari banci care activeaza in Romania s-a ajuns la o concluzie: „Comisioanele bancare nu vor creste in Romania, nici pentru persoanele fizice, nici pentru cele juridice. Acesta este acordul la care am ajuns astazi cu Asociatia Romana a Bancilor si cu reprezentantii celor mai importante banci din Romania, dar si cu cei ai BNR. Ma bucur ca argumentele aduse au fost pe deplin intelese si le multumesc pentru deschiderea la dialog. Dialogul este calea prin care putem gasi cele mai bune solutii atat pentru oameni,… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat ca s-a ajuns la un acord cu acestia, astfel incat comisioanele bancare sa nu creasca in Romania nici pentru persoanele fizice, nici pentru cele juridice.Acordul a fost convenit in urma discuțiilor de luni cu reprezentantii membrilor Consiliului Executiv al Asociatiei…

- Un anunț care a starnit consternare in randul populației dar și a clasei politice a fost facut de Banca Transilvania urma cu cateva zile. Una dintre cele mai mari banci din Romania anunța ca va majora comisioanele pentru populație și firme de la 1 ianuarie 2024. Vestea buna este ca banca „a decis sa…

- Marcel Ciolacu se intalnește cu reprezentantii membrilor Consiliului Executiv al Asociatiei Romane a Bancilor, pentru a discuta despre subiectul banilor cash. Vineri, pe Facebook , prim-ministrul a anuntat ca saptamana viitoare va convoca la Guvern o intalnire cu specialistii din Ministerul Finantelor…

- Marcel Ciolacu se intalnește cu reprezentantii Asociatiei Romane a Bancilor. Saptamana trecuta, premierul afirma ca lacomia bancilor nu poate fi alimentata din dezbaterea privind banii cash si ca este intolerabil sa cresti artificial comisioanele bancare. Vineri, pe Facebook, prim-ministrul a anuntat…

- Guvernul iși asuma la aceasta ora raspunderea pe masurile fiscale. Proiectul de lege a ajuns in Parlament, unde senatorii și deputații au depus amendamente, potrivit deciziei luate de conducerea reunita a celor doua Camere. Proiectul este aspru criticat de mediul de afaceri și de sindicate. Premierul Marcel…

- Consiliul Economic si Social (CES) a emis un aviz nefavorabil la proiectul de lege privind masurile fiscal bugetare pe care Guvernul condus de Marcel Ciolacu isi va asuma raspunderea in Parlament, a scris news.ro.Noile taxe și impozite, masuri pe care Executivul le va aproba in ședința programata luni,…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, ii cere premierului Marcel Ciolacu sa modifice proiectul privind masurile fiscale, pentru care intentioneaza sa asume raspunderea guvernamentala in Parlament. „Noi am spus ca, in primul rand, noi trebuie sa tinem cont de principiul autonomiei locale. Nu poti sa intervii…

- ”Consiliul Concurentei a finalizat inspectiile inopinate derulate la zece banci, precum si la Biroul de Credit si la Asociatia Romana a Bancilor. Bancile inspectate sunt: Alpha Bank Romania S.A., CEC Bank S.A., Garanti Bank S.A., Raiffeisen Bank Romania S.A, ING Bank N.V. Amsterdam sucursala Bucuresti,…