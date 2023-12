Stiri pe aceeasi tema

- Gazda a turneului și una dintre principalele favorite, Danemarca a reușit calificarea in semifinalele Campionatului Mondial de handbal feminin, dupa victoria in fața echipei naționale din Muntenegru.

- Danemarca, una dintre marile favorite la caștigarea competiției, va juca miercuri, de la ora 21:30, impotriva naționalei din Muntenegru pentru calificarea in semifinalele Campionatului Mondial de handbal feminin.

- Romania a fost invinsa de Germania cu scorul de 24-22 (9-12), joi seara, la Herning (Danemarca), in Grupa a III-a principala a Campionatului Mondial de handbal feminin, care are loc in Danemarca, Norvegia si Suedia. Totuși, tricolorele au ramas cu șanse matematice datorita surprizei produsa de Japonia.…

- Nationala Romaniei a fost umilita de echipa Danemarcei cu scorul de 39-23 (21-10), marti seara, la Herning (Danemarca), in ultimul sau meci din Grupa E a Campionatului Mondial de handbal feminin din Danemarca, Norvegia si Suedia.

- Nationala Romaniei a fost umilita de echipa Danemarcei cu scorul de 39-23 (21-10), marti seara, la Herning (Danemarca), in ultimul sau meci din Grupa E a Campionatului Mondial de handbal feminin din Danemarca, Norvegia si Suedia, potrivit Reuters. In continuare fara Cristina Neagu, accidentata, Romania…

- Selectionerul echipei nationale de handbal feminin, Florentin Pera, a declarat, dupa ce Romania a invins Serbia, scor 37-28, si s-a calificat in grupele principale ale Campionatului Mondial de handbal feminin, care are loc in Danemarca, Norvegia si Suedia, ca este mandru de jucatoarele sale.„Sunt mandru…

- Nationala Romaniei s a calificat in grupele principale ale Campionatului Mondial de handbal feminin, care are loc in Danemarca, Norvegia si Suedia, dupa ce a invins fara drept de apel echipa Serbiei, cu scorul de 37 28 19 13 , duminica seara, la Herning, in Grupa E, conform Agerpres.roTricolorele au…

- Meciul dintre Romania și Serbia va avea loc astazi la ora 19:00, in cadrul celei de-a doua etape a grupelor Campionatului Mondial. Echipa noastra se va confrunta cu o adversara de valoare similara, iar obținerea victoriei este esențiala pentru a spori șansele de a avansa in faza urmatoare a grupei principale.…