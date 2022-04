Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina ar putea intra in curand intr-o faza noua, chiar mai periculoasa. Rusia, furioasa pentru pierderea navei amirale a Flotei Marii Negre, crucișatorul „Moscova”, a amenințat cu „consecințe imprevizibile” daca SUA continua sa furnizeze arme Ucrainei, in timp ce președintele ucrainean…

- Razboiul din Ucraina a intrat in ziua 52, iar sirenele au sunat in aceasta dimineața in capitala Kiev, dar și in alte orașe ale Ucrainei. In jur de 3.000 de soldați ucraineni au murit și alți 10.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri la CNN ca „toate țarile lumii” ar trebui sa fie pregatite pentru posibilitatea ca președintele rus Vladimir Putin sa foloseasca arme nucleare tactice in razboiul sau impotriva Ucrainei. Zelenski a spus ca Putin ar putea recurge fie la arme…

- Pierderea crucisatorului rus Moskva, ajuns joi in adancurile Marii Negre, reprezinta un obstacol operational important pentru Rusia in razboiul cu Ucraina, dar mai degraba o colosala pierdere simbolica, noteaza vineri AFP intr-o analiza. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Tiparele de operare ale Rusiei ar putea fi schimbate de posibila capacitate demonstrata a Ucrainei de a tinti navele de razboi din Marea Neagra. Astfel, Rusia ar putea fi nevoita sa desfasoare in Marea Neagra mijloace suplimentare de aparare aeriana si/sau sa retraga navele din apropierea coastei, precizeaza…

- Razboiul din Ucraina se va termina cel mai tarziu in luna mai, cand Rusia va ramane fara resurse pentru a continua invazia inceputa in 24 februarie, susține Oleksiy Arestovich, consilier al șefului de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters. „Cred ca cel tarziu in luna…

- Americanii și europenii au discutat despre modul in care Occidentul ar putea sprijini un eventual guvern in exil condus de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, in cazul in care acesta ar fi nevoit sa paraseasca Kievul, au declarat pentru CNN mai mulți oficiali occidentali. Discuțiile au avut in…

- Rusia a pierdut aproximativ 3% pana la 5% din tancurile, avioanele, artileria și alte mijloace militare in Ucraina – in comparație cu pierderile ucrainene de aproximativ 10% din capacitați, potrivit a doi oficiali americani familiarizați cu cele mai recente informații, citați de CNN. Oficialii americani…