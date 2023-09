Stilizează-ți ținutele streetwear cu BAPE Daca ești pasionat de moda urbana și iți place sa te remarci prin stilul tau original, atunci sigur ai auzit de BAPE. Acest brand japonez este unul dintre cele mai populare și apreciate in lumea streetwear, datorita designurilor sale inovatoare și colorate. Continua sa citești pentru a afla cum sa iți stilizezi ținutele streetwear cu BAPE. Ce este BAPE și de ce este atat de cool? BAPE este prescurtarea de la A Bathing Ape, numele complet al brandului fondat in 1993 de Nigo, un designer și antreprenor japonez. Acesta vine de la expresia japoneza „a bathing ape in lukewarm water”, care se refera… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

